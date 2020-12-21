شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى مدربه الألماني: صلواتنا وعزاؤنا للأسرة في وفاة فايتسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى النادي الأهلي المصري مدربه الأسبق الألماني، ديتريتش فايتسا، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على «تويتر»، صورة للمدرب الألماني الراحل، وعلق عليها: «صلواتنا وعزاؤنا للأسرة والأصدقاء في وفاة فايتسا».

وكان فايتسا لاعبًا في عدة أندية ألمانية، على رأسها آينتراخت فرانكفورت وماينز، ثم اتجه للتدريب عام 1969 وقاد كايزر سلاوترن، ثم فرانكفورت، وفاز معه بلقبي الكأس عامي 1974 و1975، كما قاد منتخب الشباب الألماني تحت 18 و20 عامًا.

وتولى فايتسا قيادة الأهلي موسم 1988-1989، ثم قاد منتخب مصر لفترة قصيرة من نوفمبر 1990 إلى مارس 1991، وفاز بالدوري وكأس مصر مع الأهلي.