شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يترقب مصير لوكا مودريتش داخل كتيبة ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريـال مدريد، تطور حالة لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش الذي تم استبداله خلال آخر مباراة للفريق أمام إيبار بسبب شكواه من آلام عضلية في الساق اليسرى.

كما ينتظر تطور حالة بعض المصابين ومن بينهم إيسكو الذي لم يدخل قائمة المباراة الماضية والذي قام ببعض التدريبات مع المجموعة خلال المران الأول استعدادا للمواجهة المقبلة أمام غرناطة.

ويعد لاعب الوسط الكرواتي أحد المفاتيح الرئيسية في استعادة الفريق الملكي لتوازنه.

ونجح مودريتش الذي يتواجد في حالة بدنية ومستوى رائع في افتتاح سجله التهديفي هذا الموسم أمام إيبار وعاد ليكون أحد العناصر الحاسمة في تحقيق الفوز الرابع تواليا للميرينجي.

ووفقًا لما أعلنه النادي الملكي، فقد شارك إيسكو في جزء من مران اليوم مع بقية المجموعة بعد غيابه عن المواجهة الماضية بسبب إصابة في الكاحل.