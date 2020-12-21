شكرا لقرائتكم خبر عن «الجانرز» يتطلع لتصحيح المسار أمام مانشستر سيتي في مواجهة «الأستاذ والتلميذ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع انطلاق منافسات دور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، غدًا الثلاثاء، يتطلع آرسنال إلى تصحيح المسار ووضع نهاية لسلسلة نتائجه المخيبة للأمال، عبر تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي حامل لقب كأس الرابطة.

ولم يحقق آرسنال أي انتصار خلال آخر 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتفوق بفارق 4 نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط بجدول الدوري، وقد خسر مباراته الماضية أمام إيفرتون 1-2 مساء السبت.

واعترف ميكيل أرتيتا بأن استمراره في منصب المدير الفني لآرسنال بات على المحك، لكنه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي في مباراة الغد، على أمل أن يمنحه ذلك فرصة جديدة ومزيدا من الوقت.

وقال أرتيتا الذي قاد آرسنال للفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات بالدوري الأوروبي «هذا ليس كافيا، وليس مقبولا طبقا لمعايير هذا النادي، نؤدي بشكل جيد على المستوى الأوروبي وفي منافسات الكأس، لكننا نعاني من النتائج في الدوري الممتاز».