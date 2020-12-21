شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكشف عن حضور الاجتماع الأهلاوي الأخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، أن الاجتماع الأهلاوي الذي عُقد مساء أمس في منزل المحامي خالد أبو راشد عضو الجمعية العموميةللنادي، شهد حضور كل من: رئيس النادي عبدالإله مؤمنه ونائبه ياسر محروس والدكتور عبدالرزاق أبوداود وعبدالله بترجي والدكتور عبدالعزيز بن عبود وطلال عشقان ومساعد العمري وسعيد المرمش.

فيما اعتذر عن الحضور كل من: الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي وأحمد عيد وأحمد المرزوقي وماجد النفيعي ومساعد الزويهري.