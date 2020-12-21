شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعود بنقاط الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تخطى فريق النصر مضيفه الباطن بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، في انطلاقة الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وصام مهاجمو الفريقين عن التسجيل حتى آخر عشر دقائق من عمر المباراة؛ إذ أحرز خالد الغنام الهدف الأول للنصر (د: 85)، ثم أضاف زميله نور الدن امرابط الهدف الثاني (من ركلة جزاء د: 90+1)، وقلص النتيجة مهاجم الباطن فابيو ابرو (د: 90+4)، وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة السابعة وفي المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 11 وفي المركز السابع.



كانت هذه تفاصيل خبر النصر يعود بنقاط الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.