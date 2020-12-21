شكرا لقرائتكم خبر أرسنال يتطلع لتصحيح المسار عبر مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع أرسنال مع انطلاق منافسات دور الثمانية ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم اليوم إلى تصحيح المسار ووضع نهاية لسلسلة نتائجه المخيبة للآمال، عبر تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي حامل لقب كأس الرابطة.

ولم يحقق أرسنال أي انتصار خلال آخر سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتفوق بفارق أربع نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط بجدول الدوري، وقد خسر مباراته الماضية أمام إيفرتون 1-2 مساء السبت.

واعترف ميكيل أرتيتا بأن استمراره في منصب المدير الفني لأرسنال بات على المحك، لكنه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي في مباراة اليوم، على أمل أن يمنحه ذلك فرصة جديدة ومزيدا من الوقت.

وقال أرتيتا الذي قاد أرسنال للفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات بالدوري الأوروبي «هذا ليس كافيا، وليس مقبولا طبقا لمعايير هذا النادي.. نؤدي بشكل جيد على المستوى الأوروبي وفي منافسات الكأس، لكننا نعاني من النتائج في الدوري الممتاز».

وأضاف «عندما نحلل كل مباراة، نجد أن أسباب خسارتنا للمباريات، وكذلك أسباب فوز الفرق الأخرى، تتعلق بتفاصيل بسيطة».

أما مانشستر سيتي، المتوج بلقب كأس الرابطة سبع مرات، فلم يتلق أي هزيمة خلال 8 مباريات متتالية، ويتطلع عبر مباراة اليوم إلى التقدم خطوة أخرى نحو التتويج بلقب كأس الرابطة للموسم الرابع على التوالي.

ولم يتلق مانشستر سيتي أي هزيمة في كأس الرابطة منذ خسارته أمام مانشستر يونايتد صفر-1 في أكتوبر 2016.