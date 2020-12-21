شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات لحسم التأهل لربع نهائي دوري السلة الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تقام «الثلاثاء» 3 مباريات في الجولة الختامية من منافسات المرحلة الأولى لدوري كرة السلة للرجال، ويهيمن على المباريات هاجس حسم التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي للبطولة، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على الشارقة في السابعة والنصف مساء في مواجهة نارية ترفع شعار حسم صدارة المجموعة الأولى وفض الشراكة بين الفريقين برصيد 12 نقطة، كما يستضيف النصر جاره الوصل في لقاء صعب ينطلق في السابعة مساء، ويطمح «العميد» للفوز على «الإمبراطور» والوصول إلى النقطة الـ 13 وضمان المركز الثالث المؤهل عن مجموعته بشكل مباشر إلى دور الثمانية.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي الجزيرة ضيفه العين في مباراة لن تؤثر نتيجتها في ترتيب فرق المجموعة، لكونهما يبحثان عن انتصار شرفي بعد أن فقدا فرصة التأهل المباشر باحتلالهما المركزين الرابع والخامس في مجموعتهما برصيدي 9 و7 نقاط على التوالي.

وتختتم مباريات الجولة غداً الأربعاء بلقاء وحيد يقام في السابعة مساء، يبحث من خلاله الظفرة وبني ياس، عن تأكيد مركزهما الثاني والثالث في مجموعتهما الثانية خلف الوحدة المرتاح في هذه الجولة والذي ضمن المركز الأول برصيد 15 نقطة وتأهل مبكراً في الجولة الماضية.

ويسعى الشارقة للحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية في مرحلة إياب التمهيدي، ورد اعتبار خسارته ذهاباً أمام شباب الأهلي «68-87»، فيما يدخل «فرسان دبي» مباراته الأخيرة بشعار التعويض عقب خسارتهم السبت الماضي في الجولة التاسعة أمام النصر «84-91».

وفي لقاء الجارين، يدرك النصر أهمية الفوز في خطف المركز الثالث من البطائح صاحب رصيد 11 نقطة والمرتاح في هذه الجولة، بعد أن اختتم مبارياته السبت الماضي مبارياته في الدور التمهيدي، فيما تقتصر طموحات «الإمبراطور» صاحب رصيد الثمانية نقاط، على رد اعتبار خسارته ذهاباً «101-107» وحصد انتصارٍ معنوي لن يؤثر في تغيير مركزه الخامس بفرق المجموعة.

ويدخل الظفرة المباراة بهدف تكرار فوزه ذهاباً على بني ياس «82-55»، ما سيمنح ضمان المركز الثاني في المجموعة والارتقاء إلى النقطة 14، فيما يسعى «السماوي» 11 نقطة إلى الفوز بفارق 28 نقطة التي تتيح التأهل إلى الربع نهائي كثاني فرق المجموعة.

ويقضى نظام البطولة، في ختام دورها التمهيدي، بالتأهل المباشر لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن المجموعتين إلى الدور ربع النهائي الذي ينطلق يناير المقبل، وفرض دورٍ تكميلي للفرق التي تحتل المركزين الرابع والخامس في المجموعتين، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لأضلاع دور الثمانية.