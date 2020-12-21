شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقلب الطاولة ويهزم الإسماعيلى بثنائية الشبراوى والطيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث سجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للدراويش بعد تمريرة سحرية من ارى بابل فى الدقيقة 28، وسجل محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 68، ثم سجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة محتلاً المركز الرابع بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى اثنان وفاز فى واحدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد نقطتين بعدما خاض 3 مباريات تعادل فى اثنتين وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وضم تشكيل الجونة كلا من: حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن، خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حارس مرمى.. محمد صبحى، خط الدفاع.. محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى، خط الوسط.. محمود دونجا – محمد عادل، ٔمامهما.. محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق، الهجوم.. فخر الدين بن يوسف.

هدف فخر الدين بن يوسف

هدف الشبراوى

هدف كريم الطيب