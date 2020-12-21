شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام سونيديب بعد ابتعاد ثلاثى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ فيروس كورونا النادى الأهلى قبل انطلاق رحلة الأميرة الأفريقية العاشرة والدفاع عن لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى يحمله المارد الأحمر عن النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وأعلن الأهلى إصابة كل من محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار إيجابية عينة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وإصابة وليد سليمان ليتأكد غيابهم عن مواجهة سونيديب بطل النيجر.

ومن المقرر أن يسعى الجهاز الفني لإيجاد بدائل لكل اللاعبين الغائبين من خلال قائمة الأهلى التي جاءت كالتالى..

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ومحمد هاني وسعد سمير ومحمد شكري.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وجيرالدو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

ويقود جونسون المدرب العام للأهلى الفريق خلال فترة غياب موسيمانى، حيث قاد الفريق فنيًا فى مواجهة غزل المحلة بالجولة الثانية لبطولة الدورى والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة سونيديب بالتشكيل التالى..

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هانى

خط الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو

خط الهجوم: محمد شريف.