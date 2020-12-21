شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انسحب منتخب الشباب رغم طلب إعادة مباراة تونس؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مسئولو اتحاد الكرة السبب وراء قرار انسحاب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، رغم تقديم طلب رسمي بإعادة مباراة تونس في الجولة الثانية، وكشف مسئولو الجبلاية أن القرار تم اتخاذه بناءً على توصية طبية باحتمالية زيادة الأعداد بين أفراد بعثة المنتخب وبالتالي لا توجد جدوى من استمرار الفريق في تونس مع صعوبة استكمال البطولة ولذا صدر القرار بالانسحاب.

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أول أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في تصفيات شمال أفريقيا، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.