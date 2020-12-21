شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التعديلات علي لائحة لجنة الانضباط موسم 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار السيد البندارى، تعديلات على 9 بنود فى لائحة اللجنة الخاصة بالموسم الجديد للدوري الممتاز 2020 ، 2021 ، وجاءت التعديلات على اللائحة كما يلي:

المادة 7 من الباب الأول تنص على:

تطبق هذه اللائحة على أي مباراة أو مسابقة يتم تنظيمها من قبل الاتحاد أو يشرف عليها أو تقع تحت نطاقه.

تطبق هذه اللائحة على أي مخالفة للأهداف والمباديء المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه وسلوكيات عناصر اللعبة والتي لا تقع ضمن اختصاصات الهيئات أو اللجان الأخرى بالاتحاد وبما يحقق الأهداف التي وضعت لأجلها هذه اللائحة

التعديل .. إضافة البند التالي:

تلتزم لجنة المسابقات ولجنة الحكام وإداري المباراة كل فيما يخصه بتقديم تقرير خلال 24 ساعة من أي مباراة أو مسابقة يتم تنظيمها من جانب اتحاد الكرة أو يشرف عليها أو تقع تحت نطاقه يتضمن تفاصيل الأحداث التي وقعت خلالها ليتسنى للجنة تطبيق هذه اللائحة.

المادة 13 من الباب الأول

تختص اللجنة بالتحقيق في المخالفات المحالة إليها المنصوص عليها في هذه اللائحة وتقوم اللجنة بمعرفة أحد أعضائها أو أكثر بالتحقيق وإعداد تقرير بالرأي لعرضه على اللجنة ولا يجوز لمن أعد التقرير المشاركة في إصدار القرار وفي جميع الأحوال تكون جميع القرارات مسببة.

التعديل:

تختص اللجنة بالمخالفات المحالة إليها المنصوص عليها في هذه اللائحة وتحقق ما ترى اللجنة أنه يستاهل التحقيق ويكون ذلك بمعرفة أحد أعضائها أو أكثر على أن يعد عضو اللجنة المحقق تقريرًا مشفوعًا بالرأي لعرضه على اللجنة ولا يجوز للعضو المحقق المشاركة في إصدار القرار وفي جميع الأحوال تكون قرارت اللجنة مسببة.

المادة 21 من الباب الثاني .. تنص على:

يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية

غرامة مالية بحد أدنى خمسون ألف جنيه.

التعديل:

العقوبة بحد أدنى 5 آلاف جنيه

المادة 22 من الباب الثاني

يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية

غرامة مالية بحد أدنى خمسون ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت.

التعديل:

الغرامة بحد أدنى خمسة آلاف جنيه.

المادة 23 من الباب الثاني

يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية

الغرامة بحد أدنى خمسون ألف جنيه مصري بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت

التعديل:

الغرامة بحد أدنى خمسة آلاف جنيه مصري

المادة 24 من الباب الثاني .. تنص على:

يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية

الغرامة على ألا تقل عن خمسون ألف جنيه مصري

التعديل:

الغرامة على ألا تقل عن خمسة آلاف جنيه

المادة 25 من الباب الثاني

وغرامة مالية لا تقل عن خمسون ألف جنيه أو إحداهما

التعديل:

غرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه أو إحداهما

المادة 26 من الباب الثاني

يعاقب النادي بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية حتى إذا لم يستدل على شخصية مرتكب الفعل

غرامة مالية بحد أدنى مائة ألف جنيه بالإضافة إلى إجمالي قيمة الأضرار

التعديل:

غرامة مالية بحد أدنى خمسة آلاف جنيه