شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يتصدى لركلة جزاء ويحافظ على نظافة شباك الإسماعيلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد صبحى، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، فى التصدى لركلة جزاء سددها عمورى فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه مثلها، بينما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد نقطتين بعدما خاض مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلها.

وضم تشكيل الجونة، وضم تشكيل الجونة كلا من : حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن، خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى، خط الوسط ..محمود دونجا – محمد عادل، ٔمامهما .. محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق ، الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.