المصرى يعلن تشكيله لمواجهة أسوان بالدورى المصرى

أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدي عن تشكيل فريقيه لمواجهة أسوان ، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الإثنين ، علي ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الاثلثة من الدورى المصرى. من الدورى المصرى. وجاء تشكيل المصرى كالأتى :- في حراسة المرمي : أحمد مسعود. خط الدفاع: كريم العراقى – عمرو موسى – أحمد شوشه – احمد شديد قناوي . الوسط : سعيد سمبورى – فريد شوقى – مصطفى سلطان . الهجوم: محمد عنتر – أحمد رفعت - - أحمد جمعة. وم المقرر ان يبدأ لقاء المصرى البورسعيدى أمام نظيره أسوان في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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