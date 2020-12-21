تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣،مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي لاستاد «الأهلي وي السلام»، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.
افتتح الإنتاج الحربي التسجيل أولًا، قبل أن يسجل عبدالرحمن ممدوح هدف التعادل للأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة ١-١. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ٤ نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها، بينما خسر مرتين، حيث فاز على الجونة ٤-صفر، وخسر أمام الإسماعيلي وإنبي بنتيجة ١-٢، قبل أن يتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، مسجلًا ٧ أهداف مقابل ٥ أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيبًا، وشريف خليل إداريًّا، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يتعادل مع الإنتاج الحربي ببطولة الجمهورية مواليد 2003 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.