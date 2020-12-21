محمد يوسف: البنك الأهلي لعب للفوز.. والإنسجام قادم بقوة

أكد محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي

أن فريقه إستحق الفوز اليوم حيث لعب بروح قوية لتعويض الخسارة امام سيراميكا في اللقاء الأخير.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية الإنسجام يتحقق من مباراة لأخرى حيث لعبنا أفضل في الشوط الثاني عن الأول ،ونجحنا في احداث تغيرات بالدفع بمحمد بسيوني في مركز الديفندر واحمد ياسر كجناح ونجحنا في احدث خطورة وتصدى القائم لتسديدة علي صابر.

وأضاف المدير الفني للبنك الأهلي

: أن الدوري مشواره طويل ولكل مباراة ظروفها ،وسنواجه صعوبات مثل أي فريق قد يواجهها في بداية الدوري أو منتصفه أو في نهايته ، مشيرا الى أن هناك فرق في الموسم الماضي كانت في المراكز المتأخرة مثل المقاصة مع نهاية الدور الأول وفي نهاية الدوري كانت في المركز التاسع على سبيل المثال.

وأعترف يوسف بأن المشكلة التي تواجهه الإنسجام والذى سيتحقق من مباراة لأخرى ومع الوقت ستتحسن أمور كثيرة وتضاف أوراق جديدة. وحول وجود 5 تغييرات في لقاء الانتاج اليوم مقارنة عنبلقاء سيراميكا قال يوسف: دفعت بدماء جديدة ولكل مباراة ناسها وظروفها ومحمد فخري لاعب خامة جيدة وأمامه الوقت للعطاء، وسوف نجد اضافات جديدة وعطاء أفضل لكل اللاعبين في اللقاءات المقبلة.

كان فريق البنك الأهلي قد حقق فوزا كبيرا بتغلبه على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة بالجولة الثالثة للدوري الممتاز، ورفع رصيده الى 4 نقاط وصعد الى المركز الخامس.