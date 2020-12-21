اتحاد الكرة يحدد ملعبي وديتي مصر ولبنان للكرة النسائية

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم استادي اتحاد الشرطة الرياضي وبتروسبورت لإقامة مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما الوديتين مع منتخب لبنان والمحدد لهما يومي الأربعاء والسبت المقبلين. تقام المباراة الأولي في الساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق 23 ديسمبر فيما تقام المباراة الثانية علي استاد بتروسبورت يوم السبت الموافق 26 ديسمبر في الساعة الثانية ظهرا . ديسمبر فيما تقام المباراة الثانية علي استاد بتروسبورت يوم السبت الموافق 26 ديسمبر في الساعة الثانية ظهرا . ويصل المنتخب اللبناني لمطار القاهرة اليوم الاثنين في الساعة الثامنة مساءا في بعثة قوامها 32 فرد 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج سولاج رئيس البعثة وحجوب ديمرجان المدير الفني . قوامها 32 فرد 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج سولاج رئيس البعثة وحجوب ديمرجان المدير الفني . الجدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت بالبحرين في يناير 2020 حيث فاز علي منتخب البحرين 0/3 وفاز علي منتخب فلسطين 2/4 وفاز علي منتخب العراق 0/4.

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