تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة، بقيادة المدرب رضا شحاتة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي يستضيفه ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وضم تشكيل الجونة كلا من :

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن

خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم

خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا