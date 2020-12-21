قمة مبكرة في كأس الرابطة الانجليزية بين آرسنال ومانشستر سيتي ليلة الثلاثاء

مع أنطلاق منافسات دور الثمانية ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية غدًا الثلاثاء، يتطلع أرسنال إلى تصحيح المسار ووضع نهاية لسلسلة نتائجه المخيبة للأمال، عبر تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي حامل لقب كأس الرابطة.

ولم يحقق أرسنال أي انتصار خلال آخر سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتفوق بفارق أربع نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط بجدول الدوري، وقد خسر مباراته الماضية أمام إيفرتون 1 / 2 مساء السبت.

وإعترف ميكيل آرتيتا بأن استمراره في منصب المدير الفني لأرسنال بات على المحك، لكنه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي في مباراة الغد، على أمل أن يمنحه ذلك فرصة جديدة ومزيدًا من الوقت.

وقال أرتيتا الذي قاد أرسنال للفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات بالدوري الأوروبي :”هذا ليس كافيًا، وليس مقبولًا طبقًا لمعايير هذا النادي، نؤدي بشكل جيد على المستوى الأوروبي وفي منافسات الكأس، لكننا نعاني من النتائج في الدوري الممتاز.”

وأضاف :”عندما نحلل كل مباراة، نجد أن أسباب خسارتنا للمباريات، وكذلك أسباب فوز الفرق الأخرى، تتعلق بتفاصيل بسيطة.”

أما مانشستر سيتي، المتوج بلقب كأس الرابطة سبع مرات، فلم يتلق أي هزيمة خلال ثماني مباريات متتالية ويتطلع عبر مباراة الغد إلى التقدم خطوة أخرى نحو التتويج بلقب كأس الرابطة للموسم الرابع على التوالي.

ولم يتلق مانشستر سيتي أي هزيمة في كأس الرابطة منذ خسارته أمام مانشستر يونايتد صفر / 1 في أكتوبر 2016.

وتفتتح منافسات دور الثمانية غدًا الثلاثاء بلقب برينتفورد، المنافس في دوري البطولة الإنجليزية، مع نيوكاسل.

وستكون مباراة الغد، التي تقام على استاد برينتفورد كوميونيتي الجديد، هي الأولى لبرينتفورد في دور الثمانية بكأس الرابطة.

ولم يتلق برينتفورد، الذي يدربه توماس فرانك، أي هزيمة في 13 مباراة متتالية وقد تغلب على ريدينج 3 / 1 أمس الأول السبت، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الثالث على فرق الدوري الممتاز.

فقد أطاح برينتفورد خلال مشواره في البطولة بفريقي وست بورميتش ألبيون وفولهام، وقد أكد المدرب على جاهزية الفريق لمواجهة نيوكاسل.

وقال فرانك لدى سؤاله عن إمكانية تحقيق فوز آخر أمام أحد فرق الدوري الممتاز :”في الموسم، دائمًا ما تكون هناك انتصارات حاسمة، وقد يكون هذا أحدها.”

وأضاف :”نتطلع لمواصلة كتابة التاريخ، ونرغب في التأهل للدور قبل النهائي. أنا واثق بنسبة 100 % بأن نيوكاسل سيخوض المباراة بأقوى تشكيلة، لكننا سنؤدي أيضًا بقوة وسنسعى للفوز.”

وتشهد منافسات دور الثمانية مساء الأربعاء، لقاء ستوك سيتي المنتمي أيضًا لدوري البطولة الإنجليزية مع توتنهام، الذي تلقى مؤخرًا هزيمتين متتاليتين في الدوري الممتاز أمام ليفربول وليستر سيتي.

وقال جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام إن الهزيمتين لن تؤثرًا على حماس الفريق في مواجهة ستوك سيتي.

وقال مورينيو :”أشعر بالإحباط عندما نخسر، لكن هدفنا يكون الفوز في المباراة التالية. نتائج مبارياتنا السابقة لا ترتبط بمباراتنا المقبلة.”

وستقام جميع المباريات الثلاث الأولى بدور الثمانية بدون حضور جماهير في ظل القيود التش تشهدها بريطانيا بسبب انتشار الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

لكن مباراة إيفرتون أمام ضيفه مانشستر يونايتد المقررة مساء الأربعاء في ختام دور الثمانية، ستشهد حضور نحو 2000 مشجع في مدرجات استاد “جوديسون بارك”.

وتغلب مانشستر يونايتد، الذي يدربه أولي جونار سولشاير، على ليدز يونايتد 6 / 2 أمس الأحد في الدوري الممتاز، لكن المدرب النرويجي قال إن ثمنًا بدنيًا دفع لهذا الأنتصار، في إشارة إلى تعرض سكوت مكتوميناي لإصابة في أعلى الفخذ.

وقال سولشاير :”كل مباراة تمثل نهائي كأس بالنسبة لنا. في الوقت الحالي، نؤدي بشكل جيد في الهجمات المرتدة، لكنني أرغب في السيطرة خلال المباريات بشكل أفضل.”