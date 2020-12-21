جنوى يبحث عن مدير فني جديد قبل الميركاتو الشتوي

إستغنى جنوى عن مدربه رولاندو ماران بعد أربعة أشهر على توليه منصبه وذلك بعد تعرضه لخسارته الثامنة هذا الموسم أمام بينفينتو صفر – 2 في المرحلة الثالثة عشرة في الدوري الإيطالي، كما أعلن النادي الإثنين.

وأصدر جنوى بيانًا جاء فيه “يعلن نادي جنوى إنه أعفى مدربه رولاندو ماران من منصبه. النادي يشكر المدرب وجهازه الفني على الخدمات التي قدموها”.

ويحتل جنوى المركز قبل الآخير ولم يفز بأي مباراة منذ أن حقق الأنتصار في المرحلة الأفتتاحية من الموسم الحالي في سبتمبر الماضي.

وذكرت الصحف الايطالية ان دافيدي بارلارديني مدرب جنوى السابق قد يعود للإشراف عليه للمرة الرابعة في 10 سنوات.