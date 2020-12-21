بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والرائد” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-12-2020 في الجولة التاسعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاتحاد والرائد” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تقام مباراة الاتحاد والرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت جرينتش.

لم يتذوق فريق “الاتحاد” طعم الخسارة في الدوري السعودي منذ 7 جولات، وبالتحديد عندما خسر امام “الاتفاق” في الجولة الأولى، إذ تعادل بعدها في 4 مباريات، وفاز في 3.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “الشباب”، وبفارق 3 نقاط عن الثاني “أهلي جدة”.

ويتطلع الاتحاد إلى تحقيق الفوز على الرائد على أمل ان يتعثر أحد ثلاثي المقدمة “الهلال، الاهلي، والشباب”، من أجل الاقتراب اكثر من الصدارة.

على الجانب الاخر، لم يتذوق “الرائد” طعم الفوز في الدوري السعودي منذ ثلاث جولات، فبعد فوزه امام “الوحدة وأبها” في الجولة الرابعة والخامسة على التوالي، دخل الفريق في النفق المظلم.

ويقبع الرائد في المركز 12 في جدول الترتيب، وبفارق 3 نقاط فقط عن مناطق الهبوط.

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