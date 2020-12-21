شكرا لقرائتكم خبر عن سفين ولارس لاعبا باير ليفركوزن يتركان المستطيل الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر التوأم، سفين ولارس بيندر، لاعبا باير ليفركوزن الألماني، عدم تجديد عقديهما مع النادي، واللذين ينتهيان الصيف المقبل، وإنهاء مسيرتهما الكروية. وذكر الثنائي، البالغ من العمر 31 عاما، في بيان، أن أسباب صحية بحتة، لعبت دورا في قراراهما بالاعتزال بنهاية الموسم.

وقال التوأم: عقب فترة طويلة من التفكير، وأمور لا حصر لها حول مستقبلنا، لقد توصلنا أخيرا إلى قرار، بأننا لن نكمل مسيرتنا مع باير ليفركوزن، لقد شعرنا بأن من واجبنا ومسؤوليتنا نحو النادي، أن نعلمهم بقرارنا في مرحلة مبكرة.