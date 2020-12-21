شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحقق مفاجأة ويهزم الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلى فوزاً عريضاً على نظيره الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، بملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية، فى افتتاح الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.
ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق البنك الأهلى فى دورى الأضواء والشهرة، سجل محمد مجدى الجمل فى الدقيقة 49 الهدف الأول للبنك الأهلى، وفى الدقيقة 57 تمكن محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى من إضافة الهدف الثانى، وفى الدقيقة 67، أحرز أحمد على مهاجم البنك الأهلى الهدف الثالث للفريق، لتنتهى المباراة بثلاثية نظيفة.
وبهذه النتيجة، رفع البنك الأهلى رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند نقطة واحدة فى المركز الـ 16 بجدول الترتيب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
125,555
-
تعافي
106,817
-
وفيات
7,098
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الأهلى يحقق مفاجأة ويهزم الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.