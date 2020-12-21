شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين وكيل «فرجاني» ومسؤولي الزمالك خلال ساعات لحسم تجديد عقد اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر خلال ساعات عقد مهند عون، وكيل فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جلسة مع مسؤولى لجنة الكرة بنادى الزمالك، لحسم ملف تجديد عقد الدولى التونسى مع القلعة البيضاء.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير المقبل.

وستكون الجلسة بين وكيل اللاعب، وفاروق جعفر وأيمن يونس، المسؤولين عن ملف التجديد مع اللاعب، وسيدور النقاش حول المقابل المادى الذي سيتقاضاه اللاعب ومدة العقد الجديد.

ويمتلك فرجانى ساسى بعض العروض الخارجية، لكنه رفض البت فيها لحين حسم موقفه مع الزمالك.