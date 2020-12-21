شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد الحالة الوحيدة لمناقشة عروض الاحتراف الخاصة بمصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مسؤولو نادى الزمالك أمر الاحتراف الخارجى للاعب مصطفى محمد، هداف الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، بوضع قيمة مالية لقبول أي عرض احتراف بالنسبة لمهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة اللاعب بالاحتراف بعد حصوله على وعد من قبل المجلس السابق بتسهيل احترافه عقب بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقرر المسؤولون عدم مناقشة أي عرض يخص احتراف اللاعب في الفترة المقبلة يقل عن 5 ملايين يورو، نظرا لإمكانيات اللاعب وقيمة واسم نادى الزمالك، وتم رفض عرض من نادى سانت إتيان الفرنسى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، بسبب ضعف المقابل المادى، حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.