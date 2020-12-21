شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يتصدر قائمة الفرنسيين الأكثر تسجيلًا في الدوريات الخمسة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن كريم بنزيما، مهاجم ريـال مدريد، حقق رقما مميزا، بعدما قاد فريقه للفوز على فريق إيبار بنتيجة 3-1، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
وتمكن بنزيما من تسجيل الهدف الأول، كما صنع الهدفين الثاني والثالث للوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.
بنزيما بهدفه في إيبار، أصبح اللاعب الفرنسى الأول الذي سجل أكبر عدد من الأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى دون احتساب الدوري الفرنسي.
وأضافت الصحيفة أن بنزيما سجل هدفه رقم 176 في الليجا بقميص ريـال مدريد، ليتفوق على تييري هنري الذي سجل 175 هدفًا بين الدوريين الإنجليزي والإسباني.
ورفع ريـال مدريد رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الثاني بجدول الليجا، بالتساوي مع المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي يملك مباراتين مؤجلتين.
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