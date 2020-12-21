شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة للزمالك بعد غموض موقف فريق جازيل التشادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الغموض تسود، مواجهتى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ونظيره جازيل التشادى، في دور الـ 32 لبطولة دورى ابطال افريقيا، وذلك بسبب تعذر سفر الفريق التشادى من بلاده للمجىء إلى مصر لمواجهة الأبيض، بسبب منع وزير الشباب والرياضة التشادى الفريق من السفر، وقام الفريق التشادى برفع دعوى مستعجلة ضد وزير الشباب والرياضة للمساح لهم بالسفر لكنها رفضت وبقى الوضع على ما هو عليه.

الجدي بالذكر ان الفريق التشادى كان يجب أن يصل أمس، وبعد ازمة المنع من السفر كان من المتوقع ان يصل اليوم لكنه لم يغادر الأراضى التشادية حتى الأن.

ويواجه الزمالك أزمة بعدم حضور الفريق التشادى، حيث سيستمر إيقاف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، خلال أول مباراتين بدور المجموعات، وذلك بعد طرده في نهائى دورى الأبطال، عقب مشادته مع حسين الشحات، وتم توقيع عقوبة الإيقاف مباراتين على مهاجم الزمالك.

مواجهة الفريق التشادى كانت فرصة للأبيض لإنهاء إيقاف مصطفى محمد قبل الدخول في مواجهات دور المجموعات لكن الأمر الأن انه في حالة عدم وصول الفريق التشادى وإنساحبه، سيستمر إيقاف مصطفى محمد خلال أول مواجهتين في دور المجموعات.