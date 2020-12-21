شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى متابعة الحالة الطبية لجميع لاعبي الفريق والتأكيد على الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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