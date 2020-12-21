شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحقق أول انتصار منذ صعوده بالفوز على الإنتاج بثلاثية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب البنك الأهلى على الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، باستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى افتتاحية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد الفوز الذى حققه البنك الأهلى الصاعد هذا الموسم إلى الدورى بمثابة أول انتصار فى تاريخه بالمسابقة بعد تعادله فى الجولة الأولى مع وادى دجلة بهدف لمثله ثم تعرض للخسارة فى الجولة الثانية أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهد الشوط الأول للمباراة تبادل الفريقين للهجمات وجاءت الأحداث سريعة فى محاولات من كل فريق لخطف هدف التقدم ولكن دون جدوى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى، وجاءت الأحداث بين البنك والإنتاج، بمثابة سجال بين الفريقين وكان الاعتماد بشكل أكبر على السرعات والكرات العرضية التى شكلت خطورة على مرمى كل فريق لكن دون النجاح فى تسجيل هدف التقدم من جانب الفريقين.

ومع بداية الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 49 نجح محمد مجدى الجمل فى خطف الهدف الأول للبنك الأهلى بتحويله الكرة العرضية التى جاءت من ركلة ركنية برأسية داخل شباك الإنتاج الحربى وفى الدقيقة 57 أبعد دفاع الإنتاج كرة من داخل منطقة الجزاء بتشتيت خاطئ لتصل إلى محمد بسيونى جناح البنك الأهلى الذى أطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الإنتاج لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه وفى الدقيقة 67، انفرد أحمد على كامل مهاجم البنك الأهلى بالحارس أحمد يحيى ثم سدد الكرة وارتطمت بجسد الحارس وارتدت مرة أخرى لأحمد علي كامل الذي راوغ مدافع الإنتاج وسددها في الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع البنك الأهلى رصيده إلى 4 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، تعادل فى واحدة وخسر الأخرى وفاز اليوم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما حصد الإنتاج الحربى نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات خسر في الأولى وتعادل في الثانية وخسر الثالثة اليوم وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.