شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربى فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلى والإنتاج الحربى، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما فى ستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى افتتاحية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ودخل البنك الأهلى الصاعد هذا الموسم إلى الدورى، اللقاء بدوافع تصحيح المسار بعد الخسارة من سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية للمسابقة، والتى تعادل فيها الإنتاج الحربى مع الإسماعيلى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

وشهد الشوط الأول للمباراة، تبادل الفريقان للهجمات وجاءت الأحداث سريعة فى محاولات من كل فريق لخطف هدف التقدم ولكن دون جدوى من جانب الفريقان لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى بينهما.

وجاءت الأحداث بين البنك والإنتاج، بمثابة سجال بين الفريقان وكان الاعتماد بشكل أكبر على السرعات والكرات العرضية التي شكلت خطورة على مرمى كل فريق لكن دون النجاح فى تسجيل هدف التقدم من جانب الفريقان.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعدما خاض مباراتين تعادل فى واحدة وخسر الأخرى وسجل هدفين وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين خسر في الأولى وتعادل في الثانية وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.