شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب الشباب يغادر فندق الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​غادر وليد منظور، طبيب منتخب مصر للشباب، فندق العزل الخاص بالفريق الوطنى، بمجرد ظهور نتيجة المسحة التى خضع لها جميع أفراد البعثة، عقب العودة من تونس مساء السبت الماضي، وذلك بعد التأكد من سلبية مسحة كورونا التى خضع لها مع باقى اللاعبين، وهو ما أثار تعجب الجميع خاصة أنه كان يجب عليه البقاء مع الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين بشكل مستمر.

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أول أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا، بالإضافة إلى لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في تصفيات شمال أفريقيا، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.