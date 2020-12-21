شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود مصطفى محمد فى المران وجلسة بسبب العرض الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك، فى مران الفريق اليوم، الاثنين، بعد حصوله على إجازة بالأمس نظرا لمرض والدته، وحرص الجهاز الفنى على تخصيص برنامج لمصطفى محمد لتجهيزه لمنافسات المرحلة المقبلة، وعقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة جلسة مع مصطفى محمد للحديث معه حول رغبة النادى فى استمراره بعد تلقيه عرضا من سانت إتيان الفرنسى.

ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، للاحتراف خارجيًا، حيث اشترط مسئولو قلعة ميت عقبة تلقى عرض بقية مالية قدرها 6 ملايين يورو، بعدما تلقى مصطفى محمد عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، ولكن تم رفضه لضعف القيمة المالية حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو، واشترط مسئولو الزمالك الحصول على 6 ملايين يورو وتوفير بديل على نفس المستوى، للموافقة على رحيل مصطفى محمد، فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، خاصة فى ظل حصوله على وعد من قبل بتحقيق حلم الاحتراف.

فيما خضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الاجراء الذى يأتى ضمن الاجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.

ويسعى الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى متابعة الحالة الطبية لجميع لاعبي الفريق والتأكيد على الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا، ينتظر مسئولو نادى الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مباراته أمام جازيل بطل تشاد، الذى اعتذر عن عدم الحضور إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتخذ قرارا رسميًا بشأن المباراة خلال الساعات المقبلة، بعدما أخطر الفريق التشادى سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى فى القاهرة، رفض وزير الرياضة فى تشاد سفرهم إلى مصر لخوض المباراة، التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.