شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن ينعى فايتسا المدير الفنى الأسبق للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، الألماني فايتسا المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي فى فترة الثمانينات، والذى وافته المنية صباح اليوم، الاثنين، وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، "وفاة فايتسا أحد أفضل المدربين الذين جاءوا إلى مصر وحققوا البطولات مع النادي الأهلي".
وتعاقد الأهلى مع الألمانى "ديتريش فايتسا" فى موسم 1988 - 1989 وحقق مع النادي ثلاث بطولات بطولة دورى عام وكأس مصر والبطولة الأفروآسيوية.
الألمانى "ديتريش فايتسا" تولى تدريب الأهلى أواخر حقبة الثمانينيات من القرن الماضى.
بعد خسارة الأهلى للدورى والكأس موسم 87 / 88 بفريق يتولى تدريبه أنور سلامة، ورغم أن خسارة الدورى جاءت فى المباراة الأخيرة أمام الزمالك والتى لعبها الفريقان بدون اللاعبين الدوليين، إلا أن مجلس إدارة النادى الأحمر بقيادة صالح سليم قبل الاستقالة التى تقدم بها الجهاز الفنى، وأعلن عن اعتزامه التعاقد مع مدرب أجنبىي.
تخلى الأهلى عن المدرسة البريطانية التى جاء منها باتلر وقبله دون ريفى ولجأ إلى المدرسة الألمانية بالتعاقد مع ديتريش فايتسا صاحب الـ54 عاماً، والذى درب أندية كايزر سلاوترن واينتراخت فرانكفورت الألمانيين، كما قاد منتخب ألمانيا للشباب ليبدأ فترة جديدة من الإنجازات مع المارد الأحمر.
خلال المعسكر الإعدادى للفريق والذى أقامه فايتسا بألمانيا أعقبه لقاء ودى أمام كوينز بارك الإنجليزى بالعاصمة الإنجليزية لندن وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أحرز هدف الأهلى وقتها ربيع ياسين فى الدقيقة الأخيرة فى مباراة شهدت تأييدا كبيرا لفكر فايتسا، بعدما تم إذاعة المباراة وشاهدها عدد كبير من الجماهير واقتنعوا بفكر الخواجة الألمانى.
وظهر من تلك المباراة أن فايتسا يتكتم على طريقة لعب جديدة سيخوض بها الأهلى مبارياته خلال الدورى والكأس، ليعلن بعدها المدير الفنى رفضه اللعب بالطرق التقليدية وهى 4 / 4 / 2 التى كان يؤدى بها كل الأندية المصرية آنذاك أو 4 / 3 / 3 التى سادت خلال حقبة السبعينيات واللعب بالطريقة الجديدة 3 / 5 / 2 الهجومية والتى تتمثل فى وجود ليبرو ساقط خلف المدافعين.
اعتمد فايتسا فى تطبيق فلسفته الجديدة داخل الأهلى على عدد كبير من قطاع الناشئين، حيث وقع اختياره على هانى رمزى للعب كليبرو، بالإضافة للاعتماد على الثنائى حسام وإبراهيم حسن بشكل أساسى، وهما لم يكملا الثانية والعشرين من عمريهما، كما قام بتصعيد الثلاثى عادل عبد الرحمن ومحمد عبد الجليل وعمرو أنور.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن ينعى فايتسا المدير الفنى الأسبق للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.