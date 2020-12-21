شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المقاولون بعد سلبية مسحة عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الروح الإيجابية المرتفعة بين لاعبى المقاولون، خاصة بعد إعلان نتائج مسحة كورونا من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، والتى كشفت عن تحول مسحة عماد النحاس من إيجابية إلى سلبية، وذلك قبل 24 ساعة فقط من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع النجم الساحلى التونسى والتى تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 الأول بكأس الكونفدرالية.

وكان سيف الدين الجزيرى، محمد سمير، أحمد الشيمى، هيثم الجوينى، قد أعلنوا إصابتهم بكورونا بالإضافة إلى محمد أبو العلا محلل الأداء الفنى للفريق.

وأظهرت نتائج المسحة المسحات الطبية التى خضع لها الجهاز الفنى ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب أمس، الأحد، سلبية مسحة الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وعلى رأسه عماد النحاس المدير الفني، كما أظهرت المسحة إيجابية عينة 4 لاعبين، تم عزلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ولا يعانون من أعراض، بينما جاءت المسحة إعادة للاعبين اثنين آخرين على أن يخضعا لمسحة جديدة وتظهر نتيجتها مساء اليوم.

ويختتم المقاولون تدريباته اليوم لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور ال32 للبطولة الكونفيدرالية الافريقية تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى ويؤدى مرانه على الملعب الفرعي.

وشدد نادى المقاولون على الإجراءات الاحترازية حرصاً على منع تفشى الإصابات بكورونا بين صفوف الفريق، خاصة قبل مباراة مصيرية تنتظر ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلى.

المقاولون تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً، بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.