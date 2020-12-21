شكرا لقرائتكم خبر عن سونيديب عن مواجهة الأهلي: القرعة لم ترحمنا لكن تذكروا ما حدث للفراعنة بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شيجا، رئيس نادى سونيديب بطل النيجر، أن مواجهة الأهلى بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيراً إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه، خاصة أن الأهلى عمره أكثر من قرن، ويمتلك تاريخا كبيرا، واستطاع التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا هذا العام، ويحصد البطولة التاسعة فى تاريخه، بينما نادى سونيديب من الفرق الحديثة فى القارة السمراء.
وأعرب «شيجا» عن سعادته بتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى النيجر لمواجهة فريق سونيديب، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.
وأضاف شيجا، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، «القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادى الأهلى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ولكن فى نفس الوقت أعتبر هذا تحدٍ كبيرٍ بالنسبة لفريق سونيديب».
وأوضح رئيس نادى سونيديب أن هذه المشاركة هى الثالثة لفريقه فى دورى أبطال أفريقيا، وأنه سعيد بمواجهة الأهلى الفريق الأكبر فى القارة، مشدداً على أن كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأنه يأمل أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقه فى مواجهة الأهلى وهو حلم مشروع .
واستشهد رئيس نادى سونيديب، بمواجهة مصر والنيجر، التى استطاع خلالها منتخب النيجر أن يحقق الفوز على الرغم من تاريخ المنتخب المصرى والبطولات التى توج بها.
وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلى فى فندق الإقامة فى نيامي، وقال إن هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلنى حريصا على زيارة الاهلى ومقابلة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذى يعد سفيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادى الأهلي.
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