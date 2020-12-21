شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل المصرى البورسعيدى مع أسوان فى 20 مباراة قبل صدام برج العرب اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره أسوان، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز تماسيح النيل على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب المصرى البورسعيدى وأسوان فى جدول الدوري

يحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيها وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه مثله، بينما يحتل أسوان المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

*تاريخ مواجهات المصرى وأسوان

تاريخيا، التقى الفريقان من قبل في 20 مباراة سابقة، شهدت تفوقا ملحوظا للمصرى بتحقيق 12 فوزا مقابل فوزين فقط لأبناء الجنوب، وسيطر التعادل على ستة مواجهات منها مباراة فقط سلبية.

وحافظ المصرى على شباكه نظيفة فى 8 مباريات حيث لم تهتز شباكه سوى 20 مرة مقابل 35 هدفا اهتزت بهم شباك أسوان الذى فشل فى التسجيل بـ 4 مباريات.

والتقى الفريقان لأول مرة موسم 90/1991، وبالتحديد في الثامن ديسمبر 1990 في الاسبوع الثاني عشر ببورسعيد وفاز المصري 4/1، قص محمود المشاقي الأهداف في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، وفى الشوط الثاني أضاف السنغالي لامين بوب وعلى السعيد ومصطفى أبوالدهب ثلاثة أهداف أخرى، قبل ان يسجل مصطفى النجار هدف حفظ الوجه للصعايدة قبل النهاية بعشر دقائق، وفى الدور الثاني في 31 مايو 1991، تعادل الفريقان في الجنوب بهدف لكل فريق تقدم محمد رجب لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، وتعادل طلعت منصور للضيوف بعدها بعشر دقائق.

وبعد غياب 4 سنوات عاد أسوان مجددا وتبادل الفريقان الفوز، في الدور الأول فاز المصري بملعبه بهدفين مقابل هدف، وأهدر أسوان ضربة جزاء، وفى الدور الثاني حقق أسوان أول فوز لها على المصري في 21 مارس 1995، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الخامس عشر بهدف سجله عبد الناصر عباس في الشوط الثاني.

وفى موسم 96/1997 فجر أسوان كبرى المفاجآت والحق بالمصري هزيمة نكراء هو الفوز الأعلى لأسوان في تاريخه بخماسية نظيفة في الأسبوع الثاني عشر بأسوان في 25 اكتوبر 1996، وسجل خماسية ابناء الصعيد عماد شاكر هدفين، ومحمد محمود، وزيزو، وعماد النحاس هدفا وهو أخر فوز للمصري كان منذ اكثر من 20 عاما .

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق سجل ثنائية المصرى عمرو موسى من ركلتى جزاء وأهدر سعيدو سنبورى ركلة أخرى ، وسجل ثنائية زهرة الجنوب محمد جابر من ركلة جزاء وفادى فريد ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد السويس بالجولة 13 للمسابقة فى 16 يناير 2020

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله عمر كمال عبد الواحد فى اللقاء الذى أقيم بستاد برج العرب بالاسكندرية فى 28 سبتمبر 2020 بالجولة الثلاثين للمسابقة.

*على ماهر يطالب بالتسجيل من أنصاف الفرص والشيشينى يسعى لمواصلة قطار الانتصارات

وطالب على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس الذى يقدم مباريات ممتعة منذ بداية المسابقة مشدداً على أن الفوز بالمباراة فى إيديهم لو احسنوا التسجيل من أنصاف الفرص والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية، فى المقابل طالب سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة بعد حصد العلامة الكاملة منذ إنطلاق الدورى.

*التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام أسوان

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام أسوان مكونا من :" أحمد مسعود، كريم العراقى، أحمد شوشة، عمرو موسى، حسن على، فريد شوقى، إسلام عطية عمر كمال، محمد عنتر، أحمد رفعت، أحمد جمعة".

*التشكيل المتوقع لأسوان أمام المصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام المصرى مكونا من :" خالد وليد، عمرو الحلوانى، محمد جابر ميدو، إسلام سرى، محمود شبانة، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، هانى رشدى، محمود صلاح".