شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يعلن اختيار محمد رشوان سفيرا للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اختيار محمد رشوان بطل مصر والعالم فى الجودو الأسبق سفيراً لوزارة الشباب والرياضة لدى المحافل والبطولات الرياضية المقبلة، وقال وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية، إن محمد رشوان بطل قومى يعرفه كل العالم، ولن ينساه أبدا، لتاريخه العالمى الكبير فى لعبة الجودو.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن اختيار رشوان سيكون نواة بداية لفكر جديد ومتواصل لوزارة الشباب والرياضة، نحو الاستعانة بنجوم الرياضة فى الألعاب الفردية، ليكون سفراء للوزارة، فى كافة المحافل، وجاء ذلك على هامش رعاية ودعم الوزارة لأولمبياد المحافظات الحدودية فى نسختها الثانية.

وأضاف صبحى، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالدور المجتمعى لها، فى برامج و أنشطة استفاد منها نحو ما يقرب 20 مليون شاب وشابة فى جميع المحافظات، فضلا عن التوسع فى إنشاء المدن الشبابية والرياضية الكبيرة، كإحدى الوسائل والادوات التى تستخدمها الوزارة ممثلة للحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.