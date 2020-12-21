شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفى رصد أى مخالفات للجنة الأولمبية وتحويلها للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الشباب الرياضة أن ما تردد من أنباء بشأن تحويل مخالفات تتعلق باللجنة الأولمبية إلى النيابة العامة غير صحيح، بعد رصد بعض من المخالفات، وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن ما أثير فى هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة، داعيةً كافة وسائل الإعلام لتحرى الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة على التنسيق مع كافة أطراف المنظومة الرياضية، فى مقدمتها اللجنة الأولمبية المصرية فى متابعة كافة الاتحادات الرياضية ودعم اللاعبين فى إطار تهيئة المناخ الرياضى لمواصلة الإنجازات التى تشهدها الرياضة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم التعامل مع ملف نادى الزمالك بالقانون، بعدما تلقت الوزارة عدة شكاوى ورفضت بعض الاتحادات التعامل مع الزمالك وفضلت المقاطعة فى ظل تواجد مجلس الإدارة الذى تم إيقافه، وحتى لا يتم تجميد النشاط وحرصا على مصلحة النادى والكيان تم نقل الموضوع إلى الشق القانونى، والتعامل مع الملف بطريقة قانونية، وتم إيقاف المجلس حتى الانتهاء من التحقيقات .

وأضاف صبحى، فى تصريحات صحفية، أن أى قرار قضائى سيتم اتخاذه سيتم تطبيقه على الفور، وعن باقى المؤسسات، أشار وزير الرياضة أن الزمالك موقفه يختلف عن أى مؤسسة أخرى، لأن الأزمة كانت متفاقمة فى ظل الشكاوى و حرصا على المصلحة العامة تم التعام لمع هذا الموقف.

وتطرق وزير الرياضة إلى تفشى فيروس كورونا، وشدد على أنه لن يتم إغلاق أى مؤسسة رياضية فى ظل أزمة كورونا إلا عن طريق لجنة الأزمات فى مجلس الوزراء، لأن الوضع الاقتصادى تأثر فى الفترة الأولى من الفيروس، و التى شهدت إغلاق وتوقف للنشاط، خاصة وأن بعض الأندية و المؤسسات الرياضية لم يكن لها دخل، وفى نفس الوقت مطالبين بدفع الرواتب للعاملين، وحرصا من الوزارة تم تدعيم تلك المؤسسات وبالتالى شهدت الفترة الأولى خسائر، ولكن الفترة الحالية لن يتم الإغلاق إلا عن طريق مجلس الوزراء، مع الحرض على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها بصورة كاملة.