شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الطب الوقائى يرافق لاعبى منتخب الشباب فى الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد أحد المختصين بالطب الوقائى من وزارة الصحة مع بعثة منتخب الشباب فى الحجر الصحى بأحد فنادق القاهرة، لمتابعة حالة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، بعدما أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطنى للشباب، مساء أول أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس، عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفنى وعامل المهمات.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، قررت تشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان الأسباب والملابسات التى أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطنى للشباب على الوجه الأمثل فى تصفيات شمال أفريقيا، على أن تتشكل لجنة تقصى الحقائق على النحو التالي: حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

فيما أثبتت نتيجة مسحات كورونا لموظفى اتحاد الكرة إصابة 5 موظفين فى إدارات الإعلام والسكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين بالفيروس، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح أمس الأحد.

وقرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، غلق مقر الجبلاية منذ الخميس الماضي، لتعقيمه ولحين ظهور نتيجة مسحات كورونا للموظفين.