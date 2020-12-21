مصدر لمصراوي: لن يتم تعديل موعد مباريات الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أنه لا توجد نية لتعديل جدول مباريات الزمالك في مسابقة الدوري بعد أزمة مباراة الفريق أمام جازيللي التشادي بدوري الأبطال.

وصرح مصدر في وقت سابق بنادي الزمالك لمصراوي، بأن منسق مباراة الفريق وبطل تشاد بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا قد أخطرهم بصعوبة وصول الفريق لمصر لخوض المباراة.

وكان اتفاق قد تم في وقت سابق على أن تقام مباراتي دور الـ32 بين الزمالك وجازيللي في مصر.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "حالياً نتعامل أن هناك انسحاب في مباراة واحدة وليس المباراتين، لا نعلم الموقف النهائي للمباراتين بعد".

وأكمل "لا يوجد أي نية بشأن تعديل جدول مباريات الزمالك، لن يتم تسكين مباريات أخرى في تلك المواعيد".

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجازيللي في مرحلة الذهاب يوم 23 ديسمبر، وبالتالي تأجلت مباراة الزمالك وسموحة بالجولة الثالثة للدوري لوقت لاحق في يناير.