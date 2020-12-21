رئيس سونيديب: يمكننا إحداث المفاجأة أمام الأهلي.. والقرعة لم ترحمنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد شيجا رئيس نادي سونيديب بطل النيجر، أن قرعة دوري أبطال أفريقيا لم تكن رحيمة عندما وضعته في مواجهة الأهلي، مشيراً إلى أن الفوز على الأهلي حلم مشروع لفريقه.

ويرى شيجا أن مواجهة الأهلي بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيرا إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه، خاصة أن الأهلي عمره أكثر من قرن، ويمتلك تاريخا كبيرا، واستطاع أن يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، ويحصد البطولة التاسعة في تاريخه، بينما نادي سونيديب من الفرق الحديثة في القارة السمراء.

وأعرب شيجا عن سعادته بتواجد بعثة النادي الأهلي في النيجر لمواجهة فريق سونيديب، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شيجا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي في دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن في نفس الوقت اعتبر هذا تحديا كبيرا بالنسبة لفريق سونيديب".

وأوضح رئيس نادي سونيديب، أن هذه المشاركة هي الثالثة لفريقه في دوري أبطال إفريقيا، وأنه سعيد بمواجهة الأهلي الفريق الأكبر في القارة.

وشدد شيجا، على أن كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأنه يأمل أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقه في مواجهة الأهلي وهو حلم مشروع.

واستشهد رئيس نادي سونيديب، بمواجهة مصر والنيجر، التي استطاع خلالها المنتخب النيجري أن يحقق الفوز على الرغم من تاريخ المنتخب المصري والبطولات التي توج بها.

وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلي في فندق الإقامة في نيامي، قائلاً: "هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلني حريصا على زيارة الاهلي ومقابلة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذي يعد سفيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادي الأهلي".