وزير الرياضة لمصراوي: النيابة تتولى التحقيق في مخالفات الزمالك.. ولن أعلق عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن النيابة تتولى التحقيق في ملف المخالفات التي تم رصدها داخل نادي الزمالك، مضيفًا أنه لن يعلق عليها.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال صبحي: النيابة تتولى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها داخل نادي الزمالك، وبناء عليه تم اتخاذ قرار إيقاف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات".

وأضاف صبحي: "دورنا انتهى بإحالة المخالفات للنيابة، ولن أعلق عليها".

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم تحل مجلس الإدارة، وإنما أوقفته لحين انتهاء التحقيقات في هذا الملف، وهو ما تم التعامل معه بحرص تام حفاظا على استقرار النادي.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري.