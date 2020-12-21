"لن نحارب مؤسسات دولية".. وزير الرياضة يتحدث عن انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أزمة إقامة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد تمسك الاتحاد الدولي بإقامتها نهاية الشهر المقبل.

وأكد صبحي في تصريحات صحفية في شرم الشيخ، في جلسة إعلامية حضرها مراسل يلا كورة، على هامش فاعليات أولمبياد المحافظات الحدودية، أن وزارة الرياضة حريصة كل الحرص على استقرار الكرة المصرية وعدم تعرضها لأي عقوبات دولية.

وأوضح: " الفيفا عين لجنة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الحنايني في ٢٠١٩، لمدة سنة، ثم عين اللجنة الثلاثية الحالية، ونحن سنتحاور مع الفيفا بما يتوافق مع القانون، وتحدثت مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وسأعقد جلسة معهم، لن نحارب مؤسسات دولية، وممكن يكون فيه ضرر على الكرة المصرية وهو ما لن نسمح بحدوثه".

وأشار صبحي إلى أن المرة الأولى لتعيين اللجنة الخماسية كان هناك تنسيق أكثر مع الاتحاد الدولي للتشاور حول تعيين اللجنة والأسماء المختارة، وهذه المرة صدر القرار مباشرة من الفيفا، وللحقيقة الاتحاد الدولي على ساعد مصر خلال المرحلة الماضية لأنها دولة كبيرة وتقديرهم أنه لا يجوز أن يدار الاتحاد المصري كل هذه الفترة بلجنة مؤقتة، والمفروض ألا نقف أمام ما يريده الفيفا، والنقاش معهم سيكون من خلال اللجنة الجديدة".