أزمة منتخب الشباب.. العربي بدر: لم نقصر.. وحسام أشرف: أنا في العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعرب العربي بدر وحسام أشرف ثنائي منتخب مصر للشباب، عن حزنهما لما حدث لبعثة الفراعنة في تونس التي كانت تستعد للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

ولم يتمكن منتخب الشباب من المشاركة في مباراتي ليبيا وتونس في الجولتين الأولى والثانية من البطولة بعد أن تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفراعنة وأدى لإصابة 14 لاعبًا بخلاف ربيع ياسين مدرب المنتخب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر محطة "راديو مصر"، قال العربي بدر لاعب الأهلي: "لم أتعرض للإصابة بفيروس كورونا، كنا 14 لاعبًا جاهزين للمباراة، ولكن تم رفض طلبنا باللعب أمام تونس".

وأضاف: "جميع المصابين بحالة جيدة، ولا يعانون من أي أعراض".

وتابع: "كنّا جاهزين لمباراة ليبيا، وفجأة دخل طبيب الفريق وأبلغنا بوجود حالات مصابة بالفيروس، قمنا على الفور بعزل المصابين".

وواصل: "عمّ الحزن على الجميع، كنا نطبق جميع الاجراءات الاحترازية، وأعتقد أن تفشي الفيروس جاء بسبب إصابة أحد اللاعبين -دون علمه- وتعرض الباقي للعدوى".

وأتم: "لم نقصر مطلقًا في اتباع الاجراءات الاحترازية، حتى في الصلاة كان هناك تباعد، ولم يكن هناك تجمعات بيننا، الجميع مُعرض للإصابة حتى المنتخب الأول اصيب فيه محمد صلاح ومحمد النني".

وفي سياق متصل، روى حسام أشرف لاعب الزمالك ومنتخب الشباب تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، وقال: "أنا في العزل حاليا، كنت أعاني من بعض الأعراض، وحاليا أفتقد حاستي الشم والتذوق".

وأضاف: "لم يكن هناك تجمع مع باقي اللاعبين سوى في وقت الإفطار فقط، وكنا نطبق جميع الإجراءات الاحترازية".

وأتم: "متواجد مع منتخب مصر للشباب منذ عامين ونصف، وربيع ياسين مدرب الفراعنة من أكثر المدربين الذين يبذلوا جهدا معنا".

جدير بالذكر أن بعثة منتخب الشباب عادت إلى القاهرة يوم السبت الماضي بعد تعذر مشاركتها في بطولة شمال أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا.