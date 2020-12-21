كواليس اتصال أحمد مجاهد مع وليد العطار بعد تعيين اللجنة الثلاثية

علمت "الوفد"، كواليس اتصال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، مع وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، بعد تعيين مجاهد رئيسًا للجبلاية.

وأجرى أحمد مجاهد اتصالًا هاتفيًا مع وليد العطار وقال له بالحرف الواحد: "عاوزين ننجح مع بعض زي ما كنت ناجح مع اللجنة اللي فاتت، إنت هتكمل معايا

مدير تنفيذي في الاتحاد".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قرر توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد عوض.

من جانب آخر، أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة

بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنسيقا يجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاتفاق على ما هو في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول.وناشد مجاهد الجميع برفض محاولات السعي نحو إثارة أي بلبلة أو ملاسنات لن تفيد الكرة المصرية شيئا ، مؤكدا ثقته في تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه.