سالم محمد سالم: جازيل التشادي لا يستطيع الحضور للقاهرة لمواجهة الزمالك

أكد سالم محمد سالم وكيل اللاعبين، أن فريق جازيل التشادي، أبلغه بصعوبة السفر إلى القاهرة، لمواجهة الزمالك .
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " هناك مشكلة في تشاد بيناتحاد كرة القدم، ووزير الرياضة، الذي قام بحل الاتحاد ".
وتابع:" الاندية انحازت لاتحاد الكرة التشادي، ومنها جازيل، وتم منعهم من السفر خارج البلاد، واليوم أبلغوني رسمياأنهم لن يستطيعوا الحضور إلى القاهرة لمواجهة الزمالك ".
وأضاف: " لم أعرض أي لاعبين على نادي الزمالك، لازال الوقت مبكرًا للحديث عن الصفقات ".
وواصل: " من حق الزمالك الاستفادة من مصطفى محمد مهاجم الفريق، ولذلك عليه الانتظار إلى الأولمبياد، من أجل ارتفاع سعر اللاعب ".
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