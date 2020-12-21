مهاجم المقاولون: أتعافى بشكل جيد من كورونا

أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، بأنه يتعافى بشكل جيد من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته به منذ أيام.

أو قال سيف الجزيري إنه يتحسن بشكل

أفضل من الكورونا ويتلقى العلاج وفق البروتوكول الطبي، مشيرًا إلى أنه حالته الصحية جيدة، مبديًا استياءه من الأنباء التي أشارت لعزله بالمستشفى.

وواصل الجزيري بأنه يتطلع للتعافي من فيروس كورونا، للاستعداد لمواجهة النجم الساحلي في مباراة العودة بتونس، بعد صعوبة لحاقه لمباراة الذهاب المقرر لها غدًا الثلاثاء بين الفريقين على ستاد المقاولون العرب، لاستمرار إيجابية عينته.