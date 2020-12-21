مهاجم المقاولون: أتعافى بشكل جيد من كورونا

أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، بأنه يتعافى بشكل جيد من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته به منذ أيام.
أو قال سيف الجزيري إنه يتحسن بشكلأفضل من الكورونا ويتلقى العلاج وفق البروتوكول الطبي، مشيرًا إلى أنه حالته الصحية جيدة، مبديًا استياءه من الأنباء التي أشارت لعزله بالمستشفى.
وواصل الجزيري بأنه يتطلع للتعافي من فيروس كورونا، للاستعداد لمواجهة النجم الساحلي في مباراة العودة بتونس، بعد صعوبة لحاقه لمباراة الذهاب المقرر لها غدًا الثلاثاء بين الفريقين على ستاد المقاولون العرب، لاستمرار إيجابية عينته.
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