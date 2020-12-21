شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة والظفرة في كأس رئيس الدولة الإماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة “الشارقة والظفرة” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-12-2020 ضمن دور ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

افتتح الشارقة التسجيل مبكراً فى الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه البرازيلي “ويلتون سواريز”، جاء الهدف من عرضية بالجهة اليسري على القائم القريب تسلل لها سواريز وحولها بلمسه رأسية الى الشباك.

أضاف الشارقة الهدف الثاني فى الدقيقة 58 من خلال اللاعب “كورونادو” من ضربة حرة مباشرة رائعة.

نقل البث المباشر لمباراة “الشارقة والظفرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عامر عبد الله”، كما نقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مباراة الشارقة والظفرة على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، وتنطلق في تمام الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش، 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت السعودية.

صعد نادي “الشارقة” إلى هذا الدور على حساب “خورفكان” بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت علي ملعب “صقر بن محمد القاسمي” يوم 5 ديسمبر 2020.

بينما حقق “الظفرة” المفاجأة بإقصاء نادي “الجزيرة” الذي حقق اللقب 3 مرات، إثر فوزه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد “حمدان بن زايد” يوم 6 ديسمبر 2020.

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هدف تقدم الشارقة “ويلتون سواريز”

هدف الشارقة الثاني “كورونادو”

لقطات من المباراة

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