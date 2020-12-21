بث مباشر | مشاهدة مباراة الوصل وبني ياس في كأس رئيس الدولة الإماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الوصل وبني ياس” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-12-2020 في دور ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

ينقل البث المباشر لمباراة “الوصل وبني ياس” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “أحمد العبيدلى”.

وتقام مباراة الوصل وبني ياس على ملعب بني ياس، وتنطلق في تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش، 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية.

تأهل نادي “الوصل” إلى هذا الدور على حساب “الفجيرة” بعدما تغلب عليه بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت علي ملعب نادي الفجيرة يوم 5 ديسمبر 2020.

في المقابل صعد “بني ياس” على حساب “العروبة”، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب بني ياس يوم 6 ديسمبر 2020.

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الوصل – بني ياس

????كأس رئيس الدولة الإماراتي (دور 8)

????️ملعب بني ياس

⌚تبدأ في الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش.

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