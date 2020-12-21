اخبار مصر | سيد عبد الحفيظ يؤكد رغبة الاهلي في الاحتفاظ بدوري ابطال افريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سعي فريقه لتحقيق بداية قوية في دوري أبطال أفريقيا، حينما يواجه سونيديب بطل النيجر في العاصمة نيامي، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة التي يحمل لقبها.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين إن فريقه لديه طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية يسعى الجميع إلى ترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية في البطولة.

وأضاف أن الأهلي يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة ساهمت في تقليص ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، وهناك ثقة كبيرة في شخصية وقدرات لاعبي الأهلي، رغم وجود غيابات عديدة، بعد غياب بيتسو موسيماني المدير الفني، وثلاثي الفريق؛ عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة عن الرحلة مع الفريق؛ بسبب فيروس كورونا، مشدداً على أن اللاعبين لديهم ما يكفي من الدوافع لتقديم عرض قوي رغم الظروف الراهنة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة الموسم الماضي، وذلك بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 27 نوفمبر الماضي بالقاهرة.