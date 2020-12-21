شكرا لقرائتكم خبر عن غداً في ديربي عسير.. هل يزيد أبها جراح ضمك؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تتجه أنظار أبناء عسير، إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة الـ 3:40 من مساء غد (الثلاثاء) لمتابعة ديربي عسير، الذي سيجمع ناديي أبها وضمك ضمن الجولة التاسعة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل أبها المركز التاسع بـ 11 نقطة، بينما ضمك في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط. وعادة ما تحضر المنافسة والحماس بين الفريقين بغض النظر عن الترتيب النقطي، وكل منهما يطمح في الفوز بنتيجة المباراة، وخصوصاً ضمك الذي يحاول جاهداً تحسين ترتيبه في سلم الترتيب، بينما أبها قدم مستويات جيدة خلال الجولات الماضية.
وتوقع عدد كبير من الجماهير فوز أبها بمستوى ونتيجة المباراة نظراً للمستويات الفنية الجيدة التي قدمها خلال الجولات الماضية، بعكس ضمك الذي قدم مستويات فنية ضعيفة، وتلقى 6 خسائر وتذيل ترتيب الدوري.
فهل سيزيد أبها جراح ضمك أم ينتصر فارس الجنوب ويقهر التوقعات؟
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